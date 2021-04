Skorupski: «Non è stata una partita facile, pensiamo alla salvezza» (Di giovedì 22 aprile 2021) Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato a Sky Sport dopo la sfida con lo Spezia. Le sue parole Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato a Sky Sport dopo la sfida con lo Spezia. Le sue parole. salvezza – «Sinceramente non è stata una partita facile, volevamo raggiungere i 40 punti già stasera ma purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso siamo a 38, pensiamo a conquistare il prima possibile la salvezza e a finire bene il campionato. Il loro pressing ci ha messo in difficoltà, abbiamo provato a partire costruendo dal basso ma Belotti e Zaza ci hanno costretto a fare molti lanci lunghi. La mia parata su Belotti? Sono rimasto in piedi fino all’ultimo ed è andata bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il portiere del Bologna Lukaszha parlato a Sky Sport dopo la sfida con lo Spezia. Le sue parole Il portiere del Bologna Lukaszha parlato a Sky Sport dopo la sfida con lo Spezia. Le sue parole.– «Sinceramente non èuna, volevamo raggiungere i 40 punti già stasera ma purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso siamo a 38,a conquistare il prima possibile lae a finire bene il campionato. Il loro pressing ci ha messo in difficoltà, abbiamo provato a partire costruendo dal basso ma Belotti e Zaza ci hanno costretto a fare molti lanci lunghi. La mia parata su Belotti? Sono rimasto in piedi fino all’ultimo ed è andata bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

