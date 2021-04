Processo Chauvin: ex agente dichiarato colpevole per omicidio Floyd (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ieri è giunto il verdetto del Processo Chauvin, uno dei più attesi negli ultimi tempi in America. Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole di tutti i tre capi di imputazione, compreso il più grave omicidio involontario di secondo grado. Esulta la comunità afroamericana. Il presidente Joe Biden ha affermato: “Abbiamo compiuto un passo in avanti Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ieri è giunto il verdetto del, uno dei più attesi negli ultimi tempi in America. Derekè statodi tutti i tre capi di imputazione, compreso il più graveinvolontario di secondo grado. Esulta la comunità afroamericana. Il presidente Joe Biden ha affermato: “Abbiamo compiuto un passo in avanti

