NFL – I prospetti del draft 2021 | Jaelon Darden

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Daldel 2004, la North Texas non ha più potuto vantare giocatori selezionati nella NFL. Quest’anno, le cose potrebbero cambiare, vista la presenza del wide receiver. Il ragazzo proveniente da Houston ha chiuso il suo percorso al college come il ricevitore più prolifico nella storia dei Mean Green. Nonostante la taglia non sia il suo punto forte,presenta caratteristiche che potrebbero attirare l’attenzione di diverse franchigie. Chi èinizia la propria carriera in posizione di quarterback per la squadra della Eisenhower High School. Il ragazzo dimostra di possedere anche ottime qualità come runner e, per questo motivo, si classifica 273° nel ranking dei wide receiver della classe del 2017. ...