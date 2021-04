Meloni | “Dopo più di un anno | continuare con il coprifuoco diventa pericoloso”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Non è ragionevole per un’attività chiudere alle 22, non è pensabile neanche per i cittadini che, anzi, rischiano di ammassarsi con orari così compressi.più di uncon il. Non deve essere nelle prerogative del Governo dire se i cittadini possano o meno uscire di casa”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - "Non è ragionevole per un'attività chiudere alle 22, non è pensabile neanche per i cittadini che, anzi, rischiano di ammassarsi con orari così ...