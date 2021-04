Mandragora | una rete da applausi | pari del Toro a Bologna

Advertising

Pari con gol tra Bologna e Torino:nella ripresa risponde a Barrow che aveva trovato il ...rete di Quagliarella (11ª stagionale) permette alla Sampdoria di vincere in casa del Crotone e ...Un gran gol di destro del mancinopermette al Torino di uscire indenne dallo stadio di Bologna e di mantenere un vantaggio di 3 punti sul Cagliari. Dopobella occasione di Belotti sventata in angolo da Skorupski, ...Un passetto avanti verso la salvezza per Bologna e Torino. I rossoblu sono ormai vicinissimi all’obiettivo, il Toro prosegue la striscia positiva con 8 punti nelle ultime 4 gare. Meglio ...È un Toro di rimonta. Continua il momento positivo della squadra di Nicola anche se questa volta non centra la vittoria. Contro il Bologna finisce 1-1, una partita nella quale le recriminazioni sono t ...