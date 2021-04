LIVE Musetti-Auger-Aliassime, ATP Barcellona in DIRETTA: tra poco si comincia sulla Pista Manolo Santana! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-CECCHINATO NELL’ATP DI BELGRADO (3° MATCH DALLE 12.00) 11.25 Si comincia dunque tra poco sulla Pista Manolo Santana. 11.23 Intanto in campo l’arbitro Nacho Forcadell! 11.21 In Serbia scenderanno in campo anche Simone Bolelli e Maximo Gonzalez contro il duo serbo Miomir Kecmanovic e Dusan Lajovic inseriti in tabelloni come wild card. 11.19 Parlando dell’altro torneo in corso a Belgrado, oggi scenderanno in campo come terzo match dalle 12 Marco Cecchinato e Matteo Berrettini in un derby italiano tutto da vivere. 11.17 Si comincia dunque verso le 11.30! 11.15 Campi pesanti dunque dopo la pioggia di stanotte. 11.13 Reso noto il motivo del ritardo: il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-CECCHINATO NELL’ATP DI BELGRADO (3° MATCH DALLE 12.00) 11.25 Sidunque traSantana. 11.23 Intanto in campo l’arbitro Nacho Forcadell! 11.21 In Serbia scenderanno in campo anche Simone Bolelli e Maximo Gonzalez contro il duo serbo Miomir Kecmanovic e Dusan Lajovic inseriti in tabelloni come wild card. 11.19 Parlando dell’altro torneo in corso a Belgrado, oggi scenderanno in campo come terzo match dalle 12 Marco Cecchinato e Matteo Berrettini in un derby italiano tutto da vivere. 11.17 Sidunque verso le 11.30! 11.15 Campi pesanti dunque dopo la pioggia di stanotte. 11.13 Reso noto il motivo del ritardo: il ...

