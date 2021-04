Juve a picco a Piazza Affari Gli ultras contestano il club

Advertising

MicheleGalvani : *** BORSA: JUVE (-10,2%) A PICCO, SUPERLEGA A RISCHIO CON DEFEZIONE 6 INGLESI (RCO)*** BOR Eh succede, succede… - aleroma1982 : D'altronde da uno che mette un povero cristo come #pirlo ad allenare la #juve solo per amicizie familiari che vi as… - sercalv : @MCaronni SuperLega (?!) colata a picco in 48 ore ?????? tra la stagione catastrofica della juve di pirlo, Conte che s… - araujopampanin : @tuttosport Spero vivamente che tutte ste cazzate che dite poi le fate davvero. Inter Milan e Juve fuori dalla seri… - ingrid_perrod : E niente io amante del calcio guardavo tutte le partite ma dal Pol ero e che stanno alzando mi chiedo perché il mio… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve picco

MilanNews24.com

I nerazzurri non dovrebbero incontrare problemi alcon lo Spezia. Il Milan non vuole ancora alzare bandiera bianca ma lo aspetta il Sassuolo, reduce da due successi consecutivi. Quanto alla ...Cosa accadrà oggi? Il rialzo del titoloproseguirà oppure scatteranno le prese di profitto?Tra i club calcistici che avevano aderito alla SuperLega e che sono quotati in Borsa, la Juventus è la più esposta - Ma oggi piange anche Netflix, che nel dopo Borsa di ieri ha perso il 10% per la cri ...Mercoledì 21 aprile, le partite di calcio in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming. La 32sima giornata di Serie A è infrasettimanale e si gioca oggi, di mercoledì. Partite importanti per la ve ...