Ha senso parlare di pesca sostenibile?

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’arrivo su Netflix del documentario Seaspiracy ha sollevato domande su quanto del pesce che arriva in tavolo è frutto del sovrasfruttamento dei mari. Ecco cosa dicono i dati ufficiali Photo by Crew and officers of Noaa Ship Miller Freeman – CC-BY 2.0L’arrivo su Netflix di Seaspiracy, il documentario che racconta l’insostenibilità della, ha finalmente posto la fatidica domanda: quanto del pesce che ci finisce nel piatto è frutto del sovrasfruttamento dei mari? E soprattutto, possiamo davverodio è tutta una farsa? Il documentario diretto dall’inglese Ali Tabrizi ha avuto una grande risonanza mediatica e, in poco tempo, ha generato diverse controversie, riferisce il Guardian. Ong, enti certificatori e anche alcuni esperti intervistati per la realizzazione delle riprese parlano di ...