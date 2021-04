Discord dice no ai 10 miliardi di Microsoft: continua da indipendente (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando si è diffusa la notizia che Discord aveva parlato con Microsoft di una vendita di oltre 10 miliardi di dollari, le persone si sono subito preoccupate che potesse accadere come l’acquisizione di Redmond Skype nel 2011. La piattaforma di comunicazione ha visto una gradualmente trasformazione in un software “goffo” e pieno di bug. Sembra L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Xbox Scorpio: indiscrezioni dal E3, prezzo $ 500 Microsoft: Non utilizzare protezione da sovratensione con Xbox One X e One S. Patch Fallout 4 Xbox One X in arrivo: Microsoft aggiorna lista XB1X Pieghevole Microsoft entro fine anno? Xbox Serie X apre le danze il 23 luglio Microsoft acquisisce TikTok. Trattative ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando si è diffusa la notizia cheaveva parlato condi una vendita di oltre 10di dollari, le persone si sono subito preoccupate che potesse accadere come l’acquisizione di Redmond Skype nel 2011. La piattaforma di comunicazione ha visto una gradualmente trasformazione in un software “goffo” e pieno di bug. Sembra L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Xbox Scorpio: indiscrezioni dal E3, prezzo $ 500: Non utilizzare protezione da sovratensione con Xbox One X e One S. Patch Fallout 4 Xbox One X in arrivo:aggiorna lista XB1X Pieghevoleentro fine anno? Xbox Serie X apre le danze il 23 luglioacquisisce TikTok. Trattative ...

