Derek Chauvin è colpevole ma il processo più lungo è al razzismo Usa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il giorno dopo il verdetto sull'ex agente Derek Chauvin – tre volte colpevole per l'uccisione di George Floyd – l'America si sveglia più leggera, ma con una consapevolezza: la strada per una vera giustizia razziale sarà lunga e richiederà un cambiamento profondo della società americana. Dopo quello che il New York Times ha chiamato "un momento di catarsi", il day after è il tempo degli interrogativi e delle scelte – quelle politiche e quelle individuali - che nei prossimi mesi restituiranno la misura dell'impatto del movimento Black Lives Matter sulle vite dei cittadini afroamericani. Il presidente americano Joe Biden ha definito il verdetto "un gigantesco passo avanti nella marcia verso la giustizia in America". Ma "non possiamo fermarci qui", ha aggiunto, assicurando alla famiglia di Floyd il proprio impegno a "continuare a ...

