Covid-19 | i dati del 21 aprile | 13 844 nuovi casi con 364 morti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 56.066 (+471 rispetto a ieri), quelle negative 631.913, secondo igiornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ...Covaxin , questo il nome del preparato, ha dimostrato un'efficacia del 78% contro forme lievi e moderate di- 19 e del 100% contro i casi gravi, secondo iemersi in una seconda analisi di ...Nella nostra provincia 34 i nuovi casi. Raggiunte le 500mila somministrazioni di vaccini in regione, Toti: "Non ci fermiamo, vaccinarsi significa liberarsi dal virus" ...Vale oltre 300mila posti di lavoro nel settore degli spettacoli la riapertura di cinema, teatri, sale da concerto e altri locali con le nuove regole allo studio del Governo per le ...