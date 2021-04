Consulta: Coraggio, 'intervento doveroso su nuovi diritti, ma in punta di piedi' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La modifica del contesto in cui la giustizia costituzionale si è trovata ad operare, l'emergere con forza di nuovi diritti fondamentali privi di tutela e l'esigenza sempre più avvertita di garantirli, hanno reso indispensabile e doveroso l'intervento della Corte, anche quando esso presuppone l'esercizio di discrezionalità". Lo afferma in un'intervista sull'Annuario della Corte Costituzionale 2020 il presidente Giancarlo Coraggio ed aggiunge: "Tuttavia, siamo stati molto attenti a entrare in punta di piedi nel quadro legislativo, sforzandoci di trovare in quello stesso quadro i riferimenti necessari". "Come caso guida, in questo senso - rammenta - può essere ricordata la sentenza Cartabia n. 40 del 2019 con cui la sanzione penale in materia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La modifica del contesto in cui la giustizia costituzionale si è trovata ad operare, l'emergere con forza difondamentali privi di tutela e l'esigenza sempre più avvertita di garantirli, hanno reso indispensabile el'della Corte, anche quando esso presuppone l'esercizio di discrezionalità". Lo afferma in un'intervista sull'Annuario della Corte Costituzionale 2020 il presidente Giancarloed aggiunge: "Tuttavia, siamo stati molto attenti a entrare indinel quadro legislativo, sforzandoci di trovare in quello stesso quadro i riferimenti necessari". "Come caso guida, in questo senso - rammenta - può essere ricordata la sentenza Cartabia n. 40 del 2019 con cui la sanzione penale in materia ...

