Chi è Maria Chiara Giannetta? Età, carriera e vita privata dell'attrice (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ecco chi è Maria Chiara Giannetta, età, carriera e vita privata dell'attrice di Buongiorno mamma Maria Chiara Giannetta è una giovane e talentuosa attrice. Interpreterà il ruolo di Anna nella serie tv Buongiorno mamma, in onda da stasera su Canale 5. L'attrice è nata il 20 Maggio 1993 a Foggia, sin da bambina sognava di diventare un'attrice. Da piccola ha studiato per quattro anni recitazione con un'insegnante privata, ha poi studiato al Teatro dei Limoni di Foggia. Per cercare di raggiungere il successo nel mondo della recitazione si è trasferita a Roma, dove è entrata a far parte del Centro sperimentale di Cinematografia. Ha già ricoperto diversi ruoli in televisione in fiction come Don

