Camera: Oggi Question time con Carfagna, Stefani, Cingolani e Orlando (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Si svolge Oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a interrogazioni sulla quota di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di alcuni fondi europei da destinare al Mezzogiorno; sul rilancio infrastrutturale ed economico del Mezzogiorno, nell'ambito degli interventi inclusi nel Pnrr, anche tramite la semplificazione delle procedure amministrative e il coinvolgimento dei privati. La ministra per le Disabilità, Erika Stefani, risponde a una interrogazione sulle iniziative per l'incremento delle risorse del fondo per le non autosufficienze e per il monitoraggio sul suo utilizzo, anche alla luce di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, risponde a interrogazioni sulla quota di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di alcuni fondi europei da destinare al Mezzogiorno; sul rilancio infrastrutturale ed economico del Mezzogiorno, nell'ambito degli interventi inclusi nel Pnrr, anche tramite la semplificazione delle procedure amministrative e il coinvolgimento dei privati. La ministra per le Disabilità, Erika, risponde a una interrogazione sulle iniziative per l'incremento delle risorse del fondo per le non autosufficienze e per il monitoraggio sul suo utilizzo, anche alla luce di una ...

Advertising

TV7Benevento : Camera: Oggi Question time con Carfagna, Stefani, Cingolani e Orlando (2)... - TV7Benevento : Camera: Oggi Question time con Carfagna, Stefani, Cingolani e Orlando... - conteadifoix : RT @GeopoliticalCen: Oggi alle 11 ora di Roma discorso alle Camere parlamentari russe in seduta comune di Vladimir Putin. La camera alta, i… - andreasfrater : RT @GeopoliticalCen: Oggi alle 11 ora di Roma discorso alle Camere parlamentari russe in seduta comune di Vladimir Putin. La camera alta, i… - INTROJKH : comunque oggi mia sorella è venuta da me in camera per svegliarmi e mi fa “buongiorno fiorellino d’orato” la amo?? -