Call of Duty: Warzone da record! Superata quota 100 milioni di giocatori (Di mercoledì 21 aprile 2021) A poco più di un anno dalla sua uscita il 20 marzo 2020, Call of Duty: Warzone ha raggiunto un altro importante traguardo: Activision ha annunciato che il suo grande battle royale ha ora collezionato più di 100 milioni di giocatori in totale. Warzone ha raggiunto 15 milioni di giocatori in meno di una settimana dopo il lancio e ha raggiunto i 30 milioni in soli dieci giorni. Il traguardo dei 50 milioni è stato raggiunto nell'aprile 2020, solo un paio di mesi dopo il lancio, seguito da 75 milioni ad agosto e 85 milioni a dicembre. Il fatto che Warzone sia free-to-play rende il gioco facilmente accessibile, ma sicuramente ci vogliono anche contenuti di qualità per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) A poco più di un anno dalla sua uscita il 20 marzo 2020,ofha raggiunto un altro importante traguardo: Activision ha annunciato che il suo grande battle royale ha ora collezionato più di 100diin totale.ha raggiunto 15diin meno di una settimana dopo il lancio e ha raggiunto i 30in soli dieci giorni. Il traguardo dei 50è stato raggiunto nell'aprile 2020, solo un paio di mesi dopo il lancio, seguito da 75ad agosto e 85a dicembre. Il fatto chesia free-to-play rende il gioco facilmente accessibile, ma sicuramente ci vogliono anche contenuti di qualità per ...

Advertising

repubblica : Su Repubblica intervista a Andrea Agnelli sulla #SuperLeague. 'Vogliamo creare la competizione più bella al mondo p… - ZZiliani : Dunque: siamo (eravamo) nelle mani di scienziati come #Agnelli che vuol trasformare il calcio creando “una competiz… - MadeinJapan2015 : La #superlega serve per competere con Call of duty? Mi sa che ogni tanto #Agnelli beve e questo spiegherebbe molto… - Eurogamer_it : #CODWarzone supera i 100 milioni di giocatori. - FarnetiLeonardo : @MartinKeufaver 223 persone Bastano per prendere il parlamento (su Call of Duty) -