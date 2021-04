“Caffè amaro” è il singolo d’esordio di Spicci | l’intervista

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Siamo comequello senza cialde, ma bruciato sotto, come se qualcosa fosse andato storto, come se non me ne fossi accorto, come nasconderti che ho torto” Fuori da venerdì 9 aprile 2021 per Le Siepi Dischi e Believe Digital,. E’ un brano che ci fa entrare nel mondo indie pop di venature agrodolce del cantautore di Avellinoche si candida ad essere uno dei nomi più promettenti della scena indipendente, un brano dedicato a chi si incanta su Ebay a cercare le risposte impossibili, per tutti quelli che a Babbo Natale chiedono di non restare da solo, per chi ha voglia di paragonare la propria relazione, alla semplicità di unè in definitiva l’addio struggente e sincero di chi ha amato così intensamente da non potersi accontentare ...