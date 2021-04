Bundesliga, Schalke 04 retrocedo dopo 30 anni: “È più dura del previsto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Bundesliga l’anno prossimo sarà orfana dello Schalke 04 dopo 30 lunghi anni, fatale la sconfitta in casa dello Arminia Bielefeld Ora è ufficiale, dopo 30 di permanenza in Bundesliga lo Schalke 04 retrocede matematicamente in Zweite Bundesliga, con ben quattro giornate di anticipo. Fatale la sconfitta per 1-0 in casa dell’Armenia Bielefeld. dopo il 2-1 del Colonia contro il Lipsia, la squadra della Ruhr era costretta a vincere per evitare la condanna della matematica cosa che, però, non è accaduta. I Die Knappen (gli scudieri) hanno conquistato appena 13 punti quest’anno, portando a casa appena 2 vittorie nelle 30 partite giocate finora e battendo ogni sorta di record negativo della società. Una retrocessione inevitabile ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lal’anno prossimo sarà orfana dello0430 lunghi, fatale la sconfitta in casa dello Arminia Bielefeld Ora è ufficiale,30 di permanenza inlo04 retrocede matematicamente in Zweite, con ben quattro giornate di anticipo. Fatale la sconfitta per 1-0 in casa dell’Armenia Bielefeld.il 2-1 del Colonia contro il Lipsia, la squadra della Ruhr era costretta a vincere per evitare la condanna della matematica cosa che, però, non è accaduta. I Die Knappen (gli scudieri) hanno conquistato appena 13 punti quest’anno, portando a casa appena 2 vittorie nelle 30 partite giocate finora e battendo ogni sorta di record negativo della società. Una retrocessione inevitabile ...

