Ultime Notizie dalla rete : Atalanta niente Gasp e il no alla Superlega: 'Bravi i tifosi. E anche Klopp, Pep e De Zerbi' Lunedì sembrava non servisse più a niente giocare, ci siamo chiesti anche se si sarebbe giocato ... dell'Atalanta, che intervenendo alla conferenza per annunciare il rinnovo dell'accordo con Brembo, top ...

Atalanta. Gasperini: "Vogliamo tornare in Champions. Ci serve un risultato contro la Roma" È una squadra di valore, rimasta attardata, ma questo non toglie niente alla loro forza. Con la ... giochiamo contro una squadra di valore, sarà difficile." Atalanta terza in classifica con 64 punti, ...

Atalanta, niente legge dei grandi numeri: a Roma ancora caccia a più punti possibili Per la strabiliante Atalanta non esiste la legge dei grandi numeri. Come dire che la serie di vittorie non conosce inversioni di tendenze. L’auspicio è che si allunghino i risultati positivi pure nel ...

Gasp e il no alla Superlega: "Bravi i tifosi. E anche Klopp, Pep e De Zerbi" Il tecnico dell'Atalanta ha parlato alla vigilia della sfida Champions con la Roma: "Per fortuna che domani si gioca..." ...

