Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 18 | 15

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI TRA COLLEFERRO E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO RIENTRIAMO A, DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA ALTRE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA E, NEL SENSO OPPOSTO TRA ARDEATINA E ANAGNINA ORA LE CONSOLARI CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE ALTRE CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E VIA GRANITI, NELLE DUE DIREZIONI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFCO SULLA NOMENTANA E ...