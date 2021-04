Veleno: Amazon racconta i Diavoli della Bassa Modenese (Di martedì 20 aprile 2021) Veleno - Amazon Prime I gravi fatti di Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese sono fonte di ispirazione per Prime Video. A maggio arriva infatti sulla piattaforma streaming di Amazon Veleno, la docu-serie true-crime italiana in cinque episodi, ispirata al libro “Veleno. Una storia vera” dell’ex iena Pablo Trincia. Al centro della scena ci saranno i membri della setta chiamata I Diavoli della Bassa Modenese, accusata di pedofilia e violenze sui bambini. L’adattamento televisivo di Veleno è stato scritto e diretto da Hugo Berkeley, con la produzione di Fremantle. La narrazione si concentrerà intorno al 1997 e 1998, anni in cui la denuncia di un bambino fece partire una vasta ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 aprile 2021)Prime I gravi fatti di Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese sono fonte di ispirazione per Prime Video. A maggio arriva infatti sulla piattaforma streaming di, la docu-serie true-crime italiana in cinque episodi, ispirata al libro “. Una storia vera” dell’ex iena Pablo Trincia. Al centroscena ci saranno i membrisetta chiamata I, accusata di pedofilia e violenze sui bambini. L’adattamento televisivo diè stato scritto e diretto da Hugo Berkeley, con la produzione di Fremantle. La narrazione si concentrerà intorno al 1997 e 1998, anni in cui la denuncia di un bambino fece partire una vasta ...

