Valeria Marini, lite con coltello a Supervivientes: “Sei pazza!” (Di martedì 20 aprile 2021) Valeria Marini ha litigato a causa di un coltello a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola: la nostra showgirl si è scontrata con Sylvia Pantoja che le ha dato della pazza. lite con un coltello tra le mani tra Valeria Marini e Sylvia Pantoja: la nostra showgirl a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola, si è scontrata con un'altra naufraga che le ha dato apertamente della pazza. Valeria Marini sta diventando una delle protagoniste indiscusse di Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola. La showgirl la settimana scorsa ha mangiato alcune uova scadute e si è sentita male insieme ai naufraghi che avevano seguito il suo esempio. Nelle ultime ore la Marini è stata ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)ha litigato a causa di un, l'Isola dei Famosi spagnola: la nostra showgirl si è scontrata con Sylvia Pantoja che le ha dato della pazza.con untra le mani trae Sylvia Pantoja: la nostra showgirl a, l'Isola dei Famosi spagnola, si è scontrata con un'altra naufraga che le ha dato apertamente della pazza.sta diventando una delle protagoniste indiscusse di, l'Isola dei Famosi spagnola. La showgirl la settimana scorsa ha mangiato alcune uova scadute e si è sentita male insieme ai naufraghi che avevano seguito il suo esempio. Nelle ultime ore laè stata ...

Advertising

Ro60638406 : @QuiMediaset_it @IsolaDeiFamosi @MediasetPlay @ElettraLambo @ilaryblasi @tommaso_zorzi @ivazanicchi ci vuole una co… - Giusepp92635258 : A #Supervivientes hanno Valeria Marini e un cast pazzesco e fanno il 30% con tre appuntamenti settimanali, in Itali… - triilogyj : guarderei l’isola dei famosi spagnola solo per valeria marini - maryrita52 : RT @b3atrixkidd0: Ricordo che al GF Valeria Marini disse diverse cose brutte su Mariana (“a me le sud americane non mi piacciono, non mi fi… - b3atrixkidd0 : Ricordo che al GF Valeria Marini disse diverse cose brutte su Mariana (“a me le sud americane non mi piacciono, non… -