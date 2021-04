Torre Annunziata (Napoli), uomo ferito a colpi di cric e ucciso con una coltellata. Si pensa ad una lite per un parcheggio (Di martedì 20 aprile 2021) Torre Annunziata, Napoli: uomo ferito con il cric e ucciso con una coltellata al torace. Indagini in corso. Dramma a Torre Annunziata (Napoli), dove un uomo di 61 anni è stato ferito a colpi di cric e ucciso con una coltellata che lo ha raggiunto al torace senza lasciargli scampo. Inutile la corsa in ospedale. Gli inquirenti sono a caccia dell’omicida. Con un post condiviso sui social, la figlia della vittima ha fatto sapere che il padre non è morto in una lite ma è rimasto vittima di un agguato. Ovviamente le dichiarazioni saranno vagliate dagli inquirenti che stanno lavorando per ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021)con ilcon unaal torace. Indagini in corso. Dramma a), dove undi 61 anni è statodicon unache lo ha raggiunto al torace senza lasciargli scampo. Inutile la corsa in ospedale. Gli inquirenti sono a caccia dell’omicida. Con un post condiviso sui social, la figlia della vittima ha fatto sapere che il padre non è morto in unama è rimasto vittima di un agguato. Ovviamente le dichiarazioni saranno vagliate dagli inquirenti che stanno lavorando per ...

Advertising

news_mondo_h24 : Torre Annunziata (Napoli), uomo ferito a colpi di cric e ucciso con una coltellata. Si pensa ad una lite per un par… - fradeoro : #basta #feccia #torreannunziata #napoli Torre Annunziata, omicidio per un parcheggio: morto Maurizio Cerrato. Colpi… - cronaca_news : Omicidio a Torre Annunziata: ucciso con un crick in via IV Novembre dopo una lite per un parcheggio… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Uomo ucciso a Torre Annunziata, forse dopo una lite per un parcheggio #ANSA - cappelIaiomatto : Uomo ucciso a Torre Annunziata, forse dopo una lite per un parcheggio #ANSA -