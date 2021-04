Superlega, spazio anche a Napoli e Roma: la conferma è arrivata da Florentino Perez (Di martedì 20 aprile 2021) Continuano ad arrivare reazioni dopo l’ufficialità della Superlega, è appena partita una battaglia destinata a portare colpi di scena. La competizione porterà un netto vantaggio economico alle grandi squadre, mentre i campionati potrebbero perdere di interesse, così come la Champions League. Sono tre le squadre italiane che parteciperanno: si tratta di Inter, Juventus e Milan. A queste potrebbero aggiungersi anche Napoli e Roma. La conferma è arrivata da Florentino Perez durante la trasmissione notturna Chiringuito de Jugones. “La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club come Roma, Napoli e molti altri che hanno diritto di partecipare e studieremo la formula perché possano ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Continuano ad arrivare reazioni dopo l’ufficialità della, è appena partita una battaglia destinata a portare colpi di scena. La competizione porterà un netto vantaggio economico alle grandi squadre, mentre i campionati potrebbero perdere di interesse, così come la Champions League. Sono tre le squadre italiane che parteciperanno: si tratta di Inter, Juventus e Milan. A queste potrebbero aggiungersi. Ladadurante la trasmissione notturna Chiringuito de Jugones. “La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club comee molti altri che hanno diritto di partecipare e studieremo la formula perché possano ...

Advertising

Alessan15258318 : RT @assomister: @Gazzetta_it Neanche un accenno all’intervista di Florentino Perez in cui spiega tutto. Meglio dare spazio al prezzo di Sca… - CalcioWeb : Anche @OfficialASRoma e @sscnapoli in #SuperLega: l'annuncio da Florentino Perez - GruppoFICamera : RT @Vincenza_Lab: #SuperLega? Sarebbe la morte dei campionati nazionali. Da anni intorno al calcio girano troppi interessi. Prima di tutto… - effejei : @Matador1337 Se metti lo spazio i giovani poi si annoiano e cambiano canale, quindi SuperLega tutto attaccato - ClaraPorta4 : RT @dayfootball1981: Un'altra cosa interessante da notare é come i media stanno raccontando la vicenda. Si da tanto spazio a chi critica la… -