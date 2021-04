Superlega, il Torino non ci sta: «Il calcio è vivere emozioni e sognare» (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso un tweet ufficiale il Torino ha espresso la sua opinione riguardo alla creazione della Superlega – FOTO Attraverso un tweet ufficiale il Torino ha espresso la sua opinione riguardo alla creazione della Superlega. Ecco il post social del club. «Il calcio è competere lealmente. Il calcio è vivere emozioni. Il calcio è festeggiare. Il calcio è sognare. Questo è il nostro sport. Questo è il calcio». Football is competing fairly. Football is living emotions. Football is celebrating. Football is dreaming. This is our sport. This is football. #SFT pic.twitter.com/Xl5lmbnCVA — Torino FC English (@TorinoFC1906 En) April 20, 2021 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso un tweet ufficiale ilha espresso la sua opinione riguardo alla creazione della– FOTO Attraverso un tweet ufficiale ilha espresso la sua opinione riguardo alla creazione della. Ecco il post social del club. «Ilè competere lealmente. Il. Ilè festeggiare. Il. Questo è il nostro sport. Questo è il». Football is competing fairly. Football is living emotions. Football is celebrating. Football is dreaming. This is our sport. This is football. #SFT pic.twitter.com/Xl5lmbnCVA —FC English (@FC1906 En) April 20, 2021 L'articolo ...

