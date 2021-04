Recovery: LeU, serve ruolo centrale Parlamento, risoluzioni (Di martedì 20 aprile 2021) "E' stato un un incontro positivo, in cui abbiamo affrontato le questioni legate al Recovery e al decreto sostegni. E' necessario che si avvii velocemente un rapporto con il Parlamento più stretto che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "E' stato un un incontro positivo, in cui abbiamo affrontato le questioni legate ale al decreto sostegni. E' necessario che si avvii velocemente un rapporto con ilpiù stretto che ...

Advertising

articolounobas : RT @PetrisDe: Il #Recovery plan italiano verrà presentato il 30 aprile a Bruxelles, il premier Mario #Draghi ci ha assicurato che non ci sa… - iconanews : Recovery: LeU, serve ruolo centrale Parlamento, risoluzioni - carutig : RT @PetrisDe: Il #Recovery plan italiano verrà presentato il 30 aprile a Bruxelles, il premier Mario #Draghi ci ha assicurato che non ci sa… - mgsnazionale : RT @PetrisDe: Il #Recovery plan italiano verrà presentato il 30 aprile a Bruxelles, il premier Mario #Draghi ci ha assicurato che non ci sa… - PaoloFM : Quindi LeU ha chiesto maggiore centralità del parlamento e Draghi ha risposto che il Recovery arriverà in aula “ape… -