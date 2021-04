Libri: al via 'Lettura Day', dal 23 aprile ogni giovedì fino a settembre (2) (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Il claim scelto è 'Leggiamo insieme', il giovedì e la data di partenza è significativa: il 23 aprile infatti è la Giornata Mondiale del Libro. Per festeggiarla e salutare l'avvio di Lettura Day si terrà una grande festa digitale, a partire dalle ore 17, con collegamenti con interventi e da varie località: letture classiche, pop, in studio e su strada: da Santa Maria del Mar a Barcellona a Santa Croce a Firenze, dagli studi di registrazione alle librerie di Roma e Torino. Rivivranno le parole di Dante Alighieri e Jack London attraverso la Lettura delle loro opere e ci saranno Alessandro Barbero, Marco Ardemagni e Pino Insegno. Atteso anche il tappeto rosso degli Oscar del libro ideato dalle Librerie di Roma, che sarà assegnato nel corso dell'apertura di Lettura Day. Una particolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Il claim scelto è 'Leggiamo insieme', ile la data di partenza è significativa: il 23infatti è la Giornata Mondiale del Libro. Per festeggiarla e salutare l'avvio diDay si terrà una grande festa digitale, a partire dalle ore 17, con collegamenti con interventi e da varie località: letture classiche, pop, in studio e su strada: da Santa Maria del Mar a Barcellona a Santa Croce a Firenze, dagli studi di registrazione alle librerie di Roma e Torino. Rivivranno le parole di Dante Alighieri e Jack London attraverso ladelle loro opere e ci saranno Alessandro Barbero, Marco Ardemagni e Pino Insegno. Atteso anche il tappeto rosso degli Oscar del libro ideato dalle Librerie di Roma, che sarà assegnato nel corso dell'apertura diDay. Una particolare ...

Ultime Notizie dalla rete : Libri via Box davanti alle biblioteche carpigiane per restituzioni a tutte le ore Rendere libri e dvd a qualsiasi ora, anche quando le biblioteche comunali sono chiuse: sarà possibile da ... Saranno collocate vicino ai rispettivi ingressi, in via Rodolfo Pio per la multimediale "Loria"...

Choc a Roma: 20enne aggredito e rapinato nel Parco delle Valli, è in codice giallo Stava passeggiando nel Parco delle Valli , nel III Municipio, quando è stato aggredito da tre ragazzi che lo hanno spintonato e gli hanno portato via lo zaino. Con all'interno solamente dei libri . ...

Libri: al via 'Lettura Day', dal 23 aprile ogni giovedì fino a settembre Metro Monreale: con un libro, una farmacia dona un sorriso ai pazienti In un contesto sociale di solitudine e tristezza, causato dalla pandemia, ecco che una farmacia di Monreale ha deciso di regalare un sorriso ai suoi pazienti con un libro. Grazie ad un’iniziativa guid ...

L’adolescenza raccontata dai romanzi del Novecento Ci si lamenta che i ragazzi ipertecnologici di oggi siano sfuggenti e liquidi come la società in cui viviamo, ma per capire le nuove generazioni forse è necessario conoscere appieno le ...

