Isola 15, Elisa Isoardi torna sui social dopo l’abbandono del reality (ma qualcosa non torna) (Di martedì 20 aprile 2021) Durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi aveva abbandonato forzatamente il gioco a causa di un problema all’occhio che l’ha costretta al rientro immediato in Italia. La stessa sorte era toccata a Brando Giorgi, naufrago che con con uguale rapidità è dovuto rientrare nel nostro Paese per sottoporsi d’urgenza ad un intervento all’occhio a causa di un distacco della retina. Due uscite piuttosto improvvise e inaspettate quelle dei due naufraghi, che sull’Isola – ognuno a modo proprio – stavano dando del filo da torcere ai compagni di avventura. L’uscita della Isoardi però, non ha del tutto convinto alcuni telespettatori e fan del game-show di Canale 5. A lanciare l’indiscrezione che vedrebbe una montatura l’uscita di scena prematura della naufraga, è stato Giuseppe Candela. Su ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 aprile 2021) Durante l’ottava puntata de L’dei Famosi,aveva abbandonato forzatamente il gioco a causa di un problema all’occhio che l’ha costretta al rientro immediato in Italia. La stessa sorte era toccata a Brando Giorgi, naufrago che con con uguale rapidità è dovuto rientrare nel nostro Paese per sottoporsi d’urgenza ad un intervento all’occhio a causa di un distacco della retina. Due uscite piuttosto improvvise e inaspettate quelle dei due naufraghi, che sull’– ognuno a modo proprio – stavano dando del filo da torcere ai compagni di avventura. L’uscita dellaperò, non ha del tutto convinto alcuni telespettatori e fan del game-show di Canale 5. A lanciare l’indiscrezione che vedrebbe una montatura l’uscita di scena prematura della naufraga, è stato Giuseppe Candela. Su ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsaeChia : #Isola 15, #ElisaIsoardi torna sui social dopo l’abbandono del reality (ma qualcosa non torna) - StraNotizie : Elisa Isoardi, è giallo sul suo abbandono a L’Isola dei Famosi: ecco cosa potrebbe esserci dietro - Njw48 : non c’è la posso fa senza elisa #isola -