In barba a tutto: il late show esita a graffiare. La diretta non aiuta Barbareschi (Di martedì 20 aprile 2021) Luca barbareschi Per il suo ritorno in tv, Luca barbareschi aveva chiesto e ottenuto di andare in onda in diretta. Lo spettacolo dal vivo, però, funziona solo quando si è certi di poterlo padroneggiare al meglio, cosa che ieri – nella prima puntata di In barba a tutto – l’attore non è riuscito a fare pienamente, anche a motivo di qualche impaccio dovuto proprio al debutto. L’idea di fondo della trasmissione – quella di portare in tv una chiacchiera libera dai vincoli del politicamente corretto – di per sé ci piace; peccato però che l’esordio non abbia dato una consistenza televisiva a queste intenzioni. Dopo un’intervista al giovane astrofisico Luca Perri, il programma si è progressivamente impelagato nei discorsi a ruota libera e talvolta un po’ astrusi dell’ospite Morgan. Proprio mentre il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 aprile 2021) Lucareschi Per il suo ritorno in tv, Lucareschi aveva chiesto e ottenuto di andare in onda in. Lo spettacolo dal vivo, però, funziona solo quando si è certi di poterlo padroneggiare al meglio, cosa che ieri – nella prima puntata di In– l’attore non è riuscito a fare pienamente, anche a motivo di qualche impaccio dovuto proprio al debutto. L’idea di fondo della trasmissione – quella di portare in tv una chiacchiera libera dai vincoli del politicamente corretto – di per sé ci piace; peccato però che l’esordio non abbia dato una consistenza televisiva a queste intenzioni. Dopo un’intervista al giovane astrofisico Luca Perri, il programma si è progressivamente impelagato nei discorsi a ruota libera e talvolta un po’ astrusi dell’ospite Morgan. Proprio mentre il ...

Advertising

fattoquotidiano : Ha vinto la Lega: si riapre tutto. Sul Fatto di domani le misure dal 26 aprile (in barba al virus) - MariMario1 : RT @drugo56873141: il giamba ha postato questo messaggio una decina di volte, una figura di merda non bastava. è l'esempio plastico di come… - WebMarkeThink : @EugenioCorsi Ma il rischio è tutto proporzionato. Tanto comunque gli sceicchi di turno continuerebbero a fare il b… - playblogtv : #AscoltiTv seconda serata Su @RaiTre In Barba a Tutto segna 1.043.000 spettatori con il 6.1%. A seguire il… - drugo56873141 : il giamba ha postato questo messaggio una decina di volte, una figura di merda non bastava. è l'esempio plastico di… -