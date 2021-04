Estrazione SuperEnalotto 20 Aprile 2021

(Di martedì 20 aprile 2021)20, ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna.20concorso numero 46 1 32 48 58 68 75 Jolly 59 SuperStar 10 La prossimaLotto sarà effettuata il 22alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 141.300.000,00 € Quotenessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – – Punti 5 – – Punti 4 – – Punti 3 – – Punti 2 – Quote Superstar nessuna 5 Stella – – 4 Stella – – 3 Stella – – 2 Stella 100,00 € – 1 Stella 10,00 € – 0 ...

Torna anche oggi, martedì 20 aprile 2021, l'appuntamento con il Simbolotto . Dopo l'del Lott o, come da tradizione, ogni martedì, giovedì e sabato è in gioco a titolo ...e/ ...Questa la combinazione vincente dell'odierna (n. 47) del: 1 - 32 - 48 - 58 - 68 - 75. Numero Jolly: 59. Superstar: 10.Nessun "6" nè "5+1" nell'estrazione del Superenalotto di oggi martedì 20 aprile 2021. A vincere sono i giocatori che hanno centrato il "5": sono sette e portano a casa 29 mila euro ciascuno. Il jackpo ...