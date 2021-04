Dl Covid: chi falsifica il pass per gli spostamenti rischia il carcere (Di martedì 20 aprile 2021) Chi falsifica il certificato verde per gli spostamenti rischia anche il carcere. Lo prevede la bozza del decreto legge Covid. In particolare, al comma 2 dell'articolo 13 si prevede che per tutti i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Chiil certificato verde per glianche il. Lo prevede la bozza del decreto legge. In particolare, al comma 2 dell'articolo 13 si prevede che per tutti i ...

Chi falsifica il certificato verde per gli spostamenti rischia anche il carcere. Lo prevede la bozza del decreto legge Covid. In particolare, al comma 2 dell'articolo 13 si prevede che per tutti i ...

Da lunedì tornano zone gialle e spostamenti, scuola almeno al 60% I 'pass', validi sei mesi, saranno rilasciati, in versione cartacea e digitale, a chi avrà effettuato l'intero ciclo di vaccinazioni, a chi sarà guarito dal covid o a chi avrà effettuato un tampone ...

Covid: chi c'è dietro le quinte dell'hub di Palermo - Sicilia Agenzia ANSA Covid, il nuovo Dpcm Draghi: certificazione verde per gli spostamenti tra regioni Il certificato potrà essere cartaceo o digitale e varrà sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal Covid: per chi abbia concluso un intero ciclo di vaccinazione sarà rilasciato dalla struttura ...

Covid, dai ristoranti alla "certificazione verde": la bozza del nuovo decreto Dal 26 aprile torneranno le zone gialle e servirà un 'pass' per spostarsi tra regioni di colore diverso, resta il coprifuoco: domani il testo in Consiglio dei Ministri ...

