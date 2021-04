Crotone-Sampdoria, Ranieri duro: “Super League? Non è calcio, mi è venuta subito in mente una cosa” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Sampdoria.Superlega, Henderson scuote il Liverpool e non solo: chiamati a raccolta i capitani della Premier LeagueIl tecnico della compagine blucerchiata nel corso del consueto incontro con la stampa, ha detto la sua in merito alla costituzione della Superlega che da qualche giorno tiene banco in qualità di argomento più discusso."Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l'impresa del Leicester. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello del calcio è proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti del calcio mondiale. Questo è l'essenza dello sport. Quello che ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Claudioin conferenza stampa alla vigilia dilega, Henderson scuote il Liverpool e non solo: chiamati a raccolta i capitani della PremierIl tecnico della compagine blucerchiata nel corso del consueto incontro con la stampa, ha detto la sua in merito alla costituzione dellalega che da qualche giorno tiene banco in qualità di argomento più discusso."Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la primache mi èalla memoria è stata l'impresa del Leicester. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello delè proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti delmondiale. Questo è l'essenza dello sport. Quello che ...

Advertising

im_jordanv : Tifosi della Fiorentina, Sampdoria, Verona, Crotone, Spezia, tranquilli, che continuerete a giocare al San Siro... - Mediagol : Crotone-#Sampdoria, Ranieri duro: 'Super League? Non è calcio, mi è venuta subito in mente una cosa'… - klandestinho : e comunque con spettacoli come verona fiorentina, crotone sampdoria e genoa benevento, che ce ne facciamo della #superlega? - infoitsport : Crotone-Sampdoria, Ranieri: 'Servirà la miglior Samp. SuperLega? Penso al mio Leicester' - infoitsport : Ranieri: 'A Crotone servirà la miglior Sampdoria, dobbiamo tornare a vincere in trasferta' -