Covid, polemica sulla scuola: “Impossibile il rientro in classe il 26”. Vaccini: oggi la decisione Ema su Johnson & Johnson (Di martedì 20 aprile 2021) Incontro fra governo, regioni e sindaci, oggi 20 aprile, in vista delle prime riaperture annunciate da Mario Draghi per il 26 aprile. Il nodo è la scuola. Il premier vuole il rientro in classe per tutti gli studenti. Le Regioni ma anche i sindacati lanciano l’allarme: non siamo ancora pronti. Il presidente lombardo Fontana: “Impossibile scuole al 100% e trasporti al 50%”. Sul fronte Vaccini si attende il verdetto dell’Ema sul monodose Johnson & Johnson. Probabile lo sblocco del siero Nelle prossime ore l’Agenzia europea del farmaco (Ema) deciderà se sbloccare – come è molto probabile – Johnson&Johnson, fermato ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 aprile 2021) Incontro fra governo, regioni e sindaci,20 aprile, in vista delle prime riaperture annunciate da Mario Draghi per il 26 aprile. Il nodo è la. Il premier vuole ilinper tutti gli studenti. Le Regioni ma anche i sindacati lanciano l’allarme: non siamo ancora pronti. Il presidente lombardo Fontana: “scuole al 100% e trasporti al 50%”. Sul frontesi attende il verdetto dell’Ema sul monodose. Probabile lo sblocco del siero Nelle prossime ore l’Agenzia europea del farmaco (Ema) deciderà se sbloccare – come è molto probabile –, fermato ...

