Advertising

sissiisissi2 : Conte tiene lezione, il collega si esalta. 'Ascoltarlo è un dono' - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Ore 12, c’è Conte in video e tiene lezione. 'E’ coinvolgente, ma la politica lo chiama' - davidallegranti : È un bel professore! — Conte tiene lezione, il collega si esalta. 'Ascoltarlo è un dono' - qn_lanazione : Ore 12, c’è Conte in video e tiene lezione. 'E’ coinvolgente, ma la politica lo chiama' - JunipersV : RT @juornoit: #Juorno Strano che Grillo non sappia che per denunciare una violenza sessuale o molestie possa passare anche un anno. La legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte tiene

LA NAZIONE

In effetti il professordovrebbe tenere altre lezioni, il cui calendario non è però ancora noto. Molto dipende dal suo futuro come leader del M5S. In quel caso dovrà infatti rimettersi in pausa ...È un bel! Un bel direttore. Un bel presidente. Un bel professore: "Grazie davvero al professor. Grazie da parte mia per un duplice motivo. Innanzitutto per quello che ha fatto come ...Da qui la scelta del Governo, allora guidato da Giuseppe Conte, di tener chiuse le scuole, in particolare le superiori, e al tempo stesso di imporre limiti di capienza alle aziende del trasporto ...Ecco i risultati degli ultimi sondaggi politici elettorali che vedono l Carroccio in profonda crisi e la crescita di FdI e M5S.