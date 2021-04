Caso Grillo, Salvini chiaro: “La donna è vittima e 4 contro 1…” (Di martedì 20 aprile 2021) Sul Caso del figlio di Beppe Grillo si esprime anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Quest’ultimo commenta la vicenda a suo modo. È su tutti i giornali. Nelle ultime… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 aprile 2021) Suldel figlio di Beppesi esprime anche il leader della Lega, Matteo. Quest’ultimo commenta la vicenda a suo modo. È su tutti i giornali. Nelle ultime… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

bonnie379 : Tutto questo polverone a distanza di un anno dal caso #Grillo è l'ennesima conferma di quanto ogni personaggio medi… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Garantismo o familismo? Nel primo caso sarebbe una novità importante da parte di Grillo. Ma se fosse solo familismo no… - SeleneColangelo : @ottogattotto Grillo ha anche detto che la ragazza il giorno dopo era sul kite-surf, e penso che l’abbia appurato p… - antnqu : RT @lacampiglio: Memo: i termini di legge per proporre querela in caso di violenza sessuale sono 12 mesi. Erano 6 ma nel luglio 2019 (Mini… - gps72 : RT @Axen0s: adesso ci vorrebbe qualche finto scandalo su Renzi (come il milione di voti promessi alla Boschi) per non parlare di #Grillo. A… -