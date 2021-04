Alcuni device Huawei senza caricabatterie, sarà la tendenza del futuro? (Di martedì 20 aprile 2021) Huawei fornirà ancora i suoi smartphone dei caricabatterie nella confezione di vendita? La risposta è ancora incerta, dal momento che Alcuni ad Alcuni di questi sembrano già mancare. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il produttore cinese pare si stia parzialmente accodando a quanto fatto da Apple, Samsung e Xiaomi, almeno per quanto riguarda i Huawei Mate X2, Mate 40 Pro, Nova 8 Pro e Nova 8 (quindi anche top di gamma, e non per forza dispositivi di fascia media come qualcuno aveva potuto ipotizzare), tutti venduti senza caricabatteria attraverso i negozi fisici. Gli utenti che non ricevono l’alimentatore pagano lo smartphone un po’ meno, nell’ordine di circa 200 Yuan, il corrispettivo di 25 euro al cambio attuale (in pratica il prezzo del caricabatterie, che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 aprile 2021)fornirà ancora i suoi smartphone deinella confezione di vendita? La risposta è ancora incerta, dal momento cheaddi questi sembrano già mancare. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il produttore cinese pare si stia parzialmente accodando a quanto fatto da Apple, Samsung e Xiaomi, almeno per quanto riguarda iMate X2, Mate 40 Pro, Nova 8 Pro e Nova 8 (quindi anche top di gamma, e non per forza dispositivi di fascia media come qualcuno aveva potuto ipotizzare), tutti venduticaricabatteria attraverso i negozi fisici. Gli utenti che non ricevono l’alimentatore pagano lo smartphone un po’ meno, nell’ordine di circa 200 Yuan, il corrispettivo di 25 euro al cambio attuale (in pratica il prezzo del, che ...

