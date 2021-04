Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 14:10 (Di lunedì 19 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazioni ancora Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio per la lotta alla pandemia si apre una nuova fase lo sottolinea il ministro speranza e vaccinati in Italia superano i 15 milioni dall’Unione Europea l’annuncio dell’arrivo imminente di 54 milioni di dosi dei 4 farmaci finora approvati tre volte più di quelli ricevuti finora lo ha detto il commissario europeo per il mercato interno Thierry breton sottolineando che questo permetterà di vaccinare il 70% degli adulti entro luglio secondo la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini l’immunità di gregge potrà così essere raggiunta ad agosto settembre e attesa domani la decisione delle ma sul vaccino Johnson & Johnson si guarda prima e riapertureoggi il comitato tecnico-scientifico approfondirà dettagli e regole che riguarderanno anche il pass per gli ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazioni ancora Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio per la lotta alla pandemia si apre una nuova fase lo sottolinea il ministro speranza e vaccinati in Italia superano i 15 milioni dall’Unione Europea l’annuncio dell’arrivo imminente di 54 milioni di dosi dei 4 farmaci finora approvati tre volte più di quelli ricevuti finora lo ha detto il commissario europeo per il mercato interno Thierry breton sottolineando che questo permetterà di vaccinare il 70% degli adulti entro luglio secondo la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini l’immunità di gregge potrà così essere raggiunta ad agosto settembre e attesa domani la decisione delle ma sul vaccino Johnson & Johnson si guarda prima e riapertureoggi il comitato tecnico-scientifico approfondirà dettagli e regole che riguarderanno anche il pass per gli ...

