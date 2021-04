Tommaso Zorzi ha diffidato Barbara d’Urso? Cos’è successo e cosa insinuano i fan (Di lunedì 19 aprile 2021) Tommaso Zorzi ha diffidato Barbara d’Urso? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo nelle ultime ore a seguito di quanto accaduto ieri nel talk show Domenica Live condotto proprio dalla 63enne partenopea. Nell’ultima diretta del programma si è parlato dell’Isola dei Famosi, di cui il vincitore del GF Vip 5 è opinionista, con in studio l’ex naufrago Akash Kumar. Proprio con il modello, l’influencer ha avuto una lite nella puntata del 12 aprile che ha visto coinvolgere anche in parte la conduttrice Ilary Blasi. Tra i due, infatti, non corre buon sangue e già durante la permanenza in Honduras tra Akash e Tommaso Zorzi ci sono stati dei forti battibecchi che hanno confermato il loro non sopportarsi. Proprio di questo, Akash ha voluto parlare nel salotto della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 aprile 2021)ha? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo nelle ultime ore a seguito di quanto accaduto ieri nel talk show Domenica Live condotto proprio dalla 63enne partenopea. Nell’ultima diretta del programma si è parlato dell’Isola dei Famosi, di cui il vincitore del GF Vip 5 è opinionista, con in studio l’ex naufrago Akash Kumar. Proprio con il modello, l’influencer ha avuto una lite nella puntata del 12 aprile che ha visto coinvolgere anche in parte la conduttrice Ilary Blasi. Tra i due, infatti, non corre buon sangue e già durante la permanenza in Honduras tra Akash eci sono stati dei forti battibecchi che hanno confermato il loro non sopportarsi. Proprio di questo, Akash ha voluto parlare nel salotto della ...

