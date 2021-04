The Nevers: e all’improvviso l’epoca vittoriana diventa sci-fi (Di lunedì 19 aprile 2021) The Nevers - Eleanor Tomlinson Cosa hanno in comune l’epoca vittoriana, con i suoi ombrellini e le sue carrozze, e le atmosfere futuristiche dei film di fantascienza? Niente, almeno fino all’arrivo di The Nevers, la serie Sky che vede alcune donne di fine ‘800 trasformarsi in supereroine, capaci di salvare un mondo che, quanto ad emancipazione sociale, le vorrebbe ancora ferme ai box. La scorsa settimana, in contemporanea con la prima tv USA, Sky Atlantic ha trasmesso il primo episodio in lingua originale con i sottotitoli in italiano e questa sera alle 21.15 arriverà la versione italiana, seguita da quella sottotitolata del secondo. Una messa in onda legata a doppio filo a quella americana, che rende la serie HBO un piccolo evento, rafforzato dalle buone reazioni della critica in patria e dalla stravaganza del ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 aprile 2021) The- Eleanor Tomlinson Cosa hanno in comune, con i suoi ombrellini e le sue carrozze, e le atmosfere futuristiche dei film di fantascienza? Niente, almeno fino all’arrivo di The, la serie Sky che vede alcune donne di fine ‘800 trasformarsi in supereroine, capaci di salvare un mondo che, quanto ad emancipazione sociale, le vorrebbe ancora ferme ai box. La scorsa settimana, in contemporanea con la prima tv USA, Sky Atlantic ha trasmesso il primo episodio in lingua originale con i sottotitoli in italiano e questa sera alle 21.15 arriverà la versione italiana, seguita da quella sottotitolata del secondo. Una messa in onda legata a doppio filo a quella americana, che rende la serie HBO un piccolo evento, rafforzato dalle buone reazioni della critica in patria e dalla stravaganza del ...

RFS_It : Se vi piacciono sia i #Period sia i #Fantasy #TheNevers è quello che fa per voi.... e ci viene presentato dal nostr… - SkyTG24 : The Nevers, la recensione del secondo episodio della serie tv - statodelsud : The Nevers, gli episodi doppiati in italiano in onda da stasera - Pino__Merola : The Nevers, gli episodi doppiati in italiano in onda da stasera - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: The Nevers, gli episodi doppiati in italiano in onda da stasera -