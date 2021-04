Superlega, Aic: “Prendiamo atto, serve un accordo per preservare i campionati nazionali” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Prendiamo atto, non senza preoccupazione, delle decisioni assunte nell’ambito del Progetto della Super League europea”. Queste le parole dell’Associazione Italiana Calciatori in merito alla nascita del progetto della Superlega. “In questo delicatissimo periodo storico di crisi pandemica”, ha spiegato, “il nostro auspicio è che i nuovi format delle competizioni internazionali per club possano continuare a generare nuove e aggiuntive risorse, senza minare gli aspetti solidaristici e la competitività dei campionati nazionali, patrimonio dello sport e dei tifosi, che dovranno necessariamente essere preservati e potenziati”. Ma l’Aic ammette anche di non nascondere di essere preoccupata “per le eventuali conseguenze disciplinari e sportive che potrebbero derivare in capo ai calciatori, ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “, non senza preoccupazione, delle decisioni assunte nell’ambito del Progetto della Super League europea”. Queste le parole dell’Associazione Italiana Calciatori in merito alla nascita del progetto della. “In questo delicatissimo periodo storico di crisi pandemica”, ha spiegato, “il nostro auspicio è che i nuovi format delle competizioni interper club possano continuare a generare nuove e aggiuntive risorse, senza minare gli aspetti solidaristici e la competitività dei, patrimonio dello sport e dei tifosi, che dovranno necessariamente essere preservati e potenziati”. Ma l’Aic ammette anche di non nascondere di essere preoccupata “per le eventuali conseguenze disciplinari e sportive che potrebbero derivare in capo ai calciatori, ...

