Mourinho non è più "Special": il Tottenham lo esonera (Di lunedì 19 aprile 2021) José Mourinho non è più l'allenatore del Tottenham. Il club di Levy ha deciso di dare il benservito al portoghese a poche settimane dalla fine della stagione. L'ex tecnico dell'Inter paga a caro ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 aprile 2021) Josénon è più l'allenatore del. Il club di Levy ha deciso di dare il benservito al portoghese a poche settimane dalla fine della stagione. L'ex tecnico dell'Inter paga a caro ...

Advertising

DottorJoke : Sto aspettando il tweet in cui qualche interista sottolineerà che #Mourinho non è stato esonerato per demeriti, ma… - GQitalia : Via dal #Tottenham dopo gli ultimi risultati: la strana parabola di un allenatore che non ha mai conosciuto le mezz… - Marco75991928 : @ZZiliani Da interista, storico, sono schifato. L'Inter non è di Suning, loro ci fanno business, male tra l'altro.… - peppesergi17 : #Mourinho é stato esonerato perché il #TottenhamHotspur si trova settimo, dietro a #LeicesterCity e #WestHam 1 vitt… - Marco75991928 : @Inter Spero che ci diano la sconfitta a tavolino. Fate schifo, dovevate chiedercelo perché l'Inter non è vostra. V… -