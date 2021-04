Mercoledì flash mob per riforma legge su Cittadinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – Mercoledi’ 21 aprile a partire dalle 16 si terra’ in piazza San Silvestro a Roma il flash-mob Liberare la Cittadinanza. La manifestazione e’ organizzata dalle associazioni Liberare Roma e Neri italiani Black Italians che, su Facebook, spiegano: “Il 21 aprile che e’ il Natale di Roma, e vogliamo una rinascita culturale nel nostro Paese, dove ognuno si senta incluso e rappresentato.” “Manifesteremo per il diritto alla Cittadinanza per chi nasce, vive e studia in Italia. Perche’ non bisogna attendere ancora. Bisogna farlo subito per un riconoscimento pieno dei diritti. Scendiamo in piazza perche’ a Roma, in Italia, ancora, si viene discriminati, offesi e aggrediti fisicamente. E chi soffia sul fuoco della sofferenza sociale generata dalla pandemia, gode nel veder emergere questa sottocultura xenofoba”. Secondo gli attivisti, “la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – Mercoledi’ 21 aprile a partire dalle 16 si terra’ in piazza San Silvestro a Roma il-mob Liberare la. La manifestazione e’ organizzata dalle associazioni Liberare Roma e Neri italiani Black Italians che, su Facebook, spiegano: “Il 21 aprile che e’ il Natale di Roma, e vogliamo una rinascita culturale nel nostro Paese, dove ognuno si senta incluso e rappresentato.” “Manifesteremo per il diritto allaper chi nasce, vive e studia in Italia. Perche’ non bisogna attendere ancora. Bisogna farlo subito per un riconoscimento pieno dei diritti. Scendiamo in piazza perche’ a Roma, in Italia, ancora, si viene discriminati, offesi e aggrediti fisicamente. E chi soffia sul fuoco della sofferenza sociale generata dalla pandemia, gode nel veder emergere questa sottocultura xenofoba”. Secondo gli attivisti, “la ...

Advertising

zazoomblog : Mercoledì flash mob per riforma legge su Cittadinanza - #Mercoledì #flash #riforma #legge - flash_meteo : #toscana #meteomontagna: oggi e domani variabilità pomeridiana con possibili rovesci. Mercoledì nubi in aumento con… - flash_meteo : #meteomare #toscana: fino a domani, martedì, sole prevalente con mare poco mosso e venti da ovest, nord-ovest. Merc… - Activnews24 : FLASH | #Vaccini, la Regione #Piemonte annuncia che tutti gli over 80 saranno protetti entro mercoledì - TelemiaLaTv : Mercoledì 21 aprile flash mob ‘per una sanità migliore’ davanti l’ospedale di Polistena -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì flash COVID, VERSO LE RIAPERTURE; POLEMICHE DA RISTORATORI, A ROMA IN PIAZZA LAVORATORI SPETTACOLO ...su quel palco - ha detto Renato Zero salutando i manifestanti poco prima dell'inizio del flash mob, ... Sarà il Consiglio dei ministri tra martedì e mercoledì prossimo a varare un decreto con le nuove ...

FLASH - Cristiano Ronaldo out con l'Atalanta: problemi al flessore Era troppo rischioso portarlo domani, avrebbe rischiato un infortunio, abbiamo preferito lasciarlo a riposo per provare a recuperarlo per mercoledì. Il problema di Ronaldo nasce da lunedì, i flessori ...

Mercoledì flash mob per riforma legge su Cittadinanza - RomaDailyNews RomaDailyNews ...su quel palco - ha detto Renato Zero salutando i manifestanti poco prima dell'inizio delmob, ... Sarà il Consiglio dei ministri tra martedì eprossimo a varare un decreto con le nuove ...Era troppo rischioso portarlo domani, avrebbe rischiato un infortunio, abbiamo preferito lasciarlo a riposo per provare a recuperarlo per. Il problema di Ronaldo nasce da lunedì, i flessori ...