Lo strano caso della non linea ferroviaria Torino-Lione (Di lunedì 19 aprile 2021) Molti la vogliono, alcuni perché è figo fare un tunnel di 57 km, altri perché il loro partito di riferimento la vuole, altri perché guadagneranno fior di soldi in appalti e commesse, pochi non la vogliono. di Carlo Martelli, senatore di ItalExit Se ci dovessimo fermare qua, non ci sarebbe dibattito e le "talpe meccaniche" sarebbero già all'opera, invece non è affatto così. Questo progetto è stato pensato prima di molti altri ed è ancora molto lontano dalla sua realizzazione, laddove altri progetti nati dopo sono già stati compiuti (vedi il caso della variante di valico appenninica). Il lettore disattento potrebbe dire che sono gli "oppositori" a rallentare i lavori; dico lettore disattento perché in loco stazionano da dieci anni e più oltre mille tra poliziotti e carabinieri, con ampia dotazione di blindati e carri idrante, che prima ...

