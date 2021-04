Le parole shock di un ex di Gemma | “Dopo di lei ho pensato di entrare in convento”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 aprile 2021) A settantuno anni suonati la dama di Uomini e DonneGalgani sembra essere ancora una seducente mangiauomini. O almeno è questo che trapela da una recente intervista a un suo storico ex, Rocco Fredella, che la bionda torinese ha frequentato un paio di anni fa proprio nel programma di Maria De Filippi. Fatta di grandi liti e molteplici tira e molla, la storia tra Rocco eè durata otto mesi e l’uomo ne serba un ricordo pessimo, soprattutto per come è finita. Rocco Fredella torna a parlare diGalgani La permanenza di Rocco Fredella nello studio di Uomini e Donne è stata quasi interamente incentrata sulla conoscenza conGalgani. L’uomo, infatti, era approdato nel talk show di Canale 5 appositamente per conoscerla e corteggiarla. Tra loro ci sono state cene romantiche e baci appassionati, ma anche ...