La minaccia per le Professioni Intellettuali arriva dall’algoritmo? (Di lunedì 19 aprile 2021) Liberi Professionisti, avvocati, giornalisti, ghostwriters, artisti e creativi, tutte professionalità a rischio da oggi al futuro prossimo. Ad affermarlo non catastrofisti, disfattisti e nichilisti vari, ma la scienza. La scorsa settimana la prestigiosa rivista “Nature” ha pubblicato uno studio molto interessante in cui il ricercatore Noam Slonim ed i suoi colleghi descrivono i risultati di un sistema di intelligenza artificiale, chiamato “Project Debater”, capace di oltrepassare quella frontiera sino ad oggi ritenuta invalicabile, ovvero quella di sostenere veri e propri dibattiti, ritenuti (evidentemente a torto) esclusivo appannaggio del genere umano. Project Debater è il primo sistema di intelligenza artificiale in grado di discutere con gli esseri umani “a tu per tu” su argomenti particolarmente complessi. L’obiettivo – almeno a quanto dichiarato dagli autori – è ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Liberisti, avvocati, giornalisti, ghostwriters, artisti e creativi, tutte professionalità a rischio da oggi al futuro prossimo. Ad affermarlo non catastrofisti, disfattisti e nichilisti vari, ma la scienza. La scorsa settimana la prestigiosa rivista “Nature” ha pubblicato uno studio molto interessante in cui il ricercatore Noam Slonim ed i suoi colleghi descrivono i risultati di un sistema di intelligenza artificiale, chiamato “Project Debater”, capace di oltrepassare quella frontiera sino ad oggi ritenuta invalicabile, ovvero quella di sostenere veri e propri dibattiti, ritenuti (evidentemente a torto) esclusivo appannaggio del genere umano. Project Debater è il primo sistema di intelligenza artificiale in grado di discutere con gli esseri umani “a tu per tu” su argomenti particolarmente complessi. L’obiettivo – almeno a quanto dichiarato dagli autori – è ...

Advertising

repubblica : La #Superlega spacca l’Europa. Il patto fra i grandi club per il nuovo campionato da 4 miliardi. È una fuga dalla C… - CarloCalenda : I pini sono il simbolo di Roma e rischiano di sparire. Da 2 anni c'è un parassita che li minaccia e nessuno fa nien… - rtl1025 : ?? A #Caccamo, nel Palermitano, un tir, per cause da accertare, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini. Il… - SilvanaCasarini : RT @robertosaviano: So bene che oggi combattiamo per uscire dalla pandemia, ma l’Italia ha risorse e capacità per essere capofila in Europa… - marilenagasbar1 : RT @AzzurraBarbuto: deliberatamente una attività di oppressione nei suoi confronti mossa da un palese intento persecutorio. Al termine del… -