Iv: Bellanova, 'con Lega? Rossi prende abbaglio, fatti parlano per noi' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Ho letto le dichiarazioni dell'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che questa mattina torna ad accusare Italia Viva di essere di destra e di volere un'alleanza con la Lega. Direi, con tutto il rispetto, che Rossi ha preso un abbaglio". Lo scrive Teresa Bellanova su Fb. "Lo abbiamo detto più volte, chiaramente, e lo ha rimarcato con forza Matteo Renzi stamani nella sua intervista a Repubblica: mai con i populisti, mai con i sovranisti. Lo abbiamo dimostrato nei fatti: noi siamo quelli che hanno mandato a casa Salvini quando dalle spiagge del Papetee chiedeva pieni poteri. Allo stesso modo, ci siamo opposti al populismo mediatico di Giuseppe Conte e dei 5 Stelle e a una politica fatta di assistenzialismo, bonus e soluzioni semplici che stava ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Ho letto le dichiarazioni dell'ex presidente della Regione Toscana Enricoche questa mattina torna ad accusare Italia Viva di essere di destra e di volere un'alleanza con la. Direi, con tutto il rispetto, cheha preso un". Lo scrive Teresasu Fb. "Lo abbiamo detto più volte, chiaramente, e lo ha rimarcato con forza Matteo Renzi stamani nella sua intervista a Repubblica: mai con i populisti, mai con i sovranisti. Lo abbiamo dimostrato nei: noi siamo quelli che hanno mandato a casa Salvini quando dalle spiagge del Papetee chiedeva pieni poteri. Allo stesso modo, ci siamo opposti al populismo mediatico di Giuseppe Conte e dei 5 Stelle e a una politica fatta di assistenzialismo, bonus e soluzioni semplici che stava ...

