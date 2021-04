Incidente per la fidanzata di Damiano Carrara, cos’è successo a Chiara Maggenti (Di lunedì 19 aprile 2021) Brutto infortunio per Chiara Maggenti, nota per essere la compagna del famoso chef Damiano Carrara. Come ha svelato lui stesso in una serie di storie sul suo profilo Instagram, la ragazza si è fratturata una vertebra in una brutta caduta, un Incidente casalingo che l’ha costretta a passare diverse ore in ospedale. Fortunatamente, ora sta trascorrendo la convalescenza a casa. La dinamica dell’Incidente “Oggi è stata una giornata lunga e impegnativa“, ha spiegato ieri sera Carrara, “Chiara è qui nel letto, abbiamo passato la giornata in ospedale. È caduta dal letto e ha picchiato la schiena molto molto forte. Infatti si è fratturata una delle vertebre. Lo chef noto in televisione per Bake Off Italia e Cake Star ha spiegato che fortunatamente la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Brutto infortunio per, nota per essere la compagna del famoso chef. Come ha svelato lui stesso in una serie di storie sul suo profilo Instagram, la ragazza si è fratturata una vertebra in una brutta caduta, uncasalingo che l’ha costretta a passare diverse ore in ospedale. Fortunatamente, ora sta trascorrendo la convalescenza a casa. La dinamica dell’“Oggi è stata una giornata lunga e impegnativa“, ha spiegato ieri sera, “è qui nel letto, abbiamo passato la giornata in ospedale. È caduta dal letto e ha picchiato la schiena molto molto forte. Infatti si è fratturata una delle vertebre. Lo chef noto in televisione per Bake Off Italia e Cake Star ha spiegato che fortunatamente la ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per Sequestrato ponte di Pilati a Melito Porto Salvo nonostante la recente ristrutturazione INCIDENTE SS 106 A PILATI RAGAZZA IN RIANIMAZIONE: NON È IN PERICOLO DI VITA La Procura, diretta ... Sono in corso altri accertamenti per individuare eventuali responsabili. Operazione di sgombero di ...

Tesla senza conducente si schianta in Texas, due morti Oltre alla polizia locale a indagare sull'incidente è anche l'autorità per la sicurezza stradale federale, la National Highway Transportation Safety Administration, che ha già inviato una sua squadra ...

Venezia: incidente per idroambulanza, nessun ferito Agenzia ANSA Ad Imola vittoria infuocata per Verstappen su Hamilton [ Imola, Emilia Romagna ] - Grande trionfo quello per la Red Bull di Max Verstappen che non si lascia intimorire dallo strapotere del suo rivale Lewis Hamilton, che sin dalle qualifiche lo ha tenuto s ...

Riaperture, A1 bloccata dalla protesta dei ristoratori: due feriti, 5 ore di caos in autostrada Code, disagi per la viabilità, l'Italia spezzata in due: stavolta il blocco della A1 effettuato dai ristoratori di Tni Italia, dopo la prima azione martedì scorso all'altezza ...

