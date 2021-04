Il caso Denise Pipitone e gli errori giudiziari

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 19 aprile 2021) . Non si da pace, Piera Maggio per la scomparsa della sua bambina avvenuta il 1 settembre 2004 nel paese di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Ne è certa: ” I rom non hanno rapito mia figlia”. La mamma dipensa anche: ” Chi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Impiegato di banca rapina un’altra banca Infinity e Prime Video gratis: ecco chi ne può usufruire Carabiniere investito da ladri in fuga Bimbo tzzato dai genitori segregato a 11 anni Omicidio a Lentini, fermato uno dei due presunti killer Trovata morta in un burrone, arrestato il fidanzato