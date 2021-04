Covid, lieve decremento nei contagi in Abruzzo, dove la provincia più colpita è Teramo (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Aquila - Sono 258 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 4 i decessi e 25 guariti. I casi positivi sono stati rilevati dall'analisi di 4223 tamponi molecolari e 2053 test antigenici. I nuovi contagiati hanno un'età compresa tra 5 mesi e 94 anni e sono residenti in provincia dell'Aquila (64), Teramo (117), Chieti (59) e Pescara (8), mentre gli altri 10 o sono residenti fuori regione o hanno una residenza in fase di accertamento. Salgono a 56.951 i guariti dal coronavirus, 25 in più rispetto a ieri, mentre sono 10.100 gli attualmente positivi (229 in più). Ai 506 ricoverati in area medica (9 in meno rispetto a ieri) si aggiungono i 56 ricoverati in terapia intensiva (2 in più). Complessivamente sono 9538 le persone in isolamento domiciliare (+236). leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Aquila - Sono 258 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore in, 4 i decessi e 25 guariti. I casi positivi sono stati rilevati dall'analisi di 4223 tamponi molecolari e 2053 test antigenici. I nuoviati hanno un'età compresa tra 5 mesi e 94 anni e sono residenti indell'Aquila (64),(117), Chieti (59) e Pescara (8), mentre gli altri 10 o sono residenti fuori regione o hanno una residenza in fase di accertamento. Salgono a 56.951 i guariti dal coronavirus, 25 in più rispetto a ieri, mentre sono 10.100 gli attualmente positivi (229 in più). Ai 506 ricoverati in area medica (9 in meno rispetto a ieri) si aggiungono i 56 ricoverati in terapia intensiva (2 in più). Complessivamente sono 9538 le persone in isolamento domiciliare (+236). leggi tutto

Advertising

infoitsalute : Covid Liguria, in lieve aumento i ricoveri. In calo il numero dei positivi - qn_lanazione : #Covid #Liguria, in lieve aumento i ricoveri. In calo il numero dei positivi - mbx1900 : @nipotinadiPutin @OrchestraOSP È stata molta bella come la prossima. Io il pass vaccinale non lo avrò certamente e… - PrimaCommunica2 : Covid: lieve calo di nuovi positivi (12.694). I decessi sono 251. Tasso di positività sale al 5,51% - ilCiriaco : Covid 19, contagi in lieve diminuzione: +73 casi in Irpinia -