Bracconiere in fuga dai ranger, muore “pesantemente calpestato” da un branco di elefanti (Di lunedì 19 aprile 2021) Un sospetto Bracconiere è stato calpestato a morte da elefanti. È successo nel weekend in Sudafrica, come ha fatto sapere oggi un funzionario del famoso parco nazionale Kruger. Nei loro controlli di routine, le guardie forestali hanno avvistato tre bracconieri che si imbattevano in un branco di elefanti mentre provavano a scappare. Le guardie forestali hanno più tardi scoperto un uomo “pesantemente calpestato” e morto per le ferite, secondo Isaac Phaahla, portavoce dei parchi nazionali sudafricani (SANParks). Anche un altro uomo è stato attaccato ma è riuscito a scappare, mentre un terzo è stato arrestato. Le guardie hanno trovato un fucile e un’ascia, ha affermato Phaahla. I bracconieri, parte di un’organizzazione di traffico internazionale, aprono il fuoco sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Un sospettoè statoa morte da. È successo nel weekend in Sudafrica, come ha fatto sapere oggi un funzionario del famoso parco nazionale Kruger. Nei loro controlli di routine, le guardie forestali hanno avvistato tre bracconieri che si imbattevano in undimentre provavano a scappare. Le guardie forestali hanno più tardi scoperto un uomo “” e morto per le ferite, secondo Isaac Phaahla, portavoce dei parchi nazionali sudafricani (SANParks). Anche un altro uomo è stato attaccato ma è riuscito a scappare, mentre un terzo è stato arrestato. Le guardie hanno trovato un fucile e un’ascia, ha affermato Phaahla. I bracconieri, parte di un’organizzazione di traffico internazionale, aprono il fuoco sui ...

Advertising

zazoomblog : Un bracconiere in fuga dai ranger muore schiacciato dagli elefanti - #bracconiere #ranger #muore - globalistIT : Cosa è successo nel Kruger National Park in Sudafrica #sudafrica #bracconaggio #elefanti - francobus100 : Sudafrica, bracconiere in fuga dalle guardie muore schiacciato dagli elefanti -

Ultime Notizie dalla rete : Bracconiere fuga Sudafrica, un bracconiere calpestato a morte da un branco di elefanti E' la sorte toccata a un sospetto bracconiere , come ha spiegato un funzionario della riserva ...tre cacciatori di frodo che si sono imbattuti in un branco di elefanti mentre tentavano la fuga. ...

Un bracconiere in fuga dai ranger muore schiacciato dagli elefanti Lo rendono noto i responsabili del famoso parco naturalistico del Sudafrica spiegando che un secondo bracconiere è stato arrestato, mentre si sta ancora dando la caccia al terzo. I 'ranger' del parco ...

Bracconiere in fuga dai ranger, muore “pesantemente calpestato” da un branco di elefanti Il Fatto Quotidiano Sudafrica, bracconiere muore calpestato da un branco di elefanti Un bracconiere è morto calpestato da un branco di elefanti in Sudafrica mentre fuggiva dai ranger. L'uomo, che non è stato identificato, si trovare sabato ...

Sudafrica, un bracconiere calpestato a morte da un branco di elefanti Un secondo cacciatore è riuscito a scappare mentre un terzo è stato arrestato. I cacciatori di frodo erano stati avvistati dalle guardie forestali del parco nazionale Kruger durante i loro controlli d ...

E' la sorte toccata a un sospetto, come ha spiegato un funzionario della riserva ...tre cacciatori di frodo che si sono imbattuti in un branco di elefanti mentre tentavano la. ...Lo rendono noto i responsabili del famoso parco naturalistico del Sudafrica spiegando che un secondoè stato arrestato, mentre si sta ancora dando la caccia al terzo. I 'ranger' del parco ...Un bracconiere è morto calpestato da un branco di elefanti in Sudafrica mentre fuggiva dai ranger. L'uomo, che non è stato identificato, si trovare sabato ...Un secondo cacciatore è riuscito a scappare mentre un terzo è stato arrestato. I cacciatori di frodo erano stati avvistati dalle guardie forestali del parco nazionale Kruger durante i loro controlli d ...