Borse 19 aprile | mercati deboli Lo spread resta sopra i 100 punti

(Di lunedì 19 aprile 2021)19, iaprono la settimana. Milano perde lo 0,21 per cento. Loi 100. MILANO –19. La settimana deisi è aperta in modo debole. I record di Wall Street non hanno portato agli indici del Vecchio Continente a proseguire in positivo. Sul quadro della macroeconomia il Giappone ha registrato un balzo superiore rispetto alle attese delle esportazioni di marzo. La crescita è stata del 16,1% su base annua. Si tratta di un dato strettamente legato al fatto che a marzo dello scorso anno c’è stato un blocco della pandemia dovuto all’emergenza Covid-19. Tuttavia c’è stata una crescita superiore alle attese di Bloomberg ...

MILANO - Seduta debole per i mercati europei che chiudono tutti in calo in linea con l'andamento delle contrattazini a Wall Street. Milano cede lo 0,21% , Londra scivola dello 0,26%, Francoforte cede ......stop a trattative per vendere Iveco ai cinesi di Faw Chiusura a corrente alternata per le... Lo spread si attesta in area 100 punti, in attesa di venerdì 23, quando ci sarà il primo ...(Teleborsa) - La terza emissione del BTP Futura - titolo che sostiene la campagna vaccinale e offre rendimenti legati al tasso di crescita del PIL - ha realizzato 50.300 contratti per un totale di cir ...MILANO, 19 aprile (Reuters) - Situazione sempre ingessata a Piazza Affari, mentre a Wall Street gli indici si muovono cedenti dopo che venerdì scorso Dow Jones e S&P 500 hanno toccato nuovi massimi st ...